Instituto cayó con Boca en un vibrante partido

Buenos Aires. Instituto perdió ayer 2 a 0 con Boca en su visita a La Bombonera, por la fecha 12 del torneo Apertura de la Liga Profesional.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda quedó sexto en la tabla, con 17 puntos, y se mantiene en la pelea por la clasificación. Mientras que Instituto, que suma 12 puntos y ocupa el duodécimo puesto, no pudo aprovechar sus chances y sigue sin encontrar regularidad en el torneo.

El primer tiempo mostró a Boca dominante en la posesión, pero sin profundidad ni eficacia en el área rival. Instituto, dirigido por Diego Flores, apostó por el contragolpe y generó peligro aprovechando errores defensivos del local, aunque no logró concretar.

En el inicio del complemento llegaron los goles que definieron el partido. Tomás Aranda, juvenil de 18 años, abrió el marcador con un derechazo desde el borde del área y convirtió su primer tanto en Primera. Poco después, Adam Bareiro aumentó la diferencia tras una jugada confusa que debió ser revisada por el VAR, pero fue convalidada.

Instituto logró descontar, pero el gol fue anulado por fuera de juego tras revisión del VAR. Sobre el cierre, Boca perdió por lesión a su arquero Agustín Marchesín, quien fue reemplazado por Leandro Brey.

