"Orgullo de nuestra localidad": Bialet Massé felicitó a sus ciclistas

Bialet Massé. El intendente de Bialet Massé, Eduardo Reyna, felicitó y distinguió los ciclistas locales que participarán de L'Étape Argentina by Tour de France.

"Los acompañamos con las gestiones necesarias para cubrir el costo de su inscripción y así apoyar su camino hacia este gran objetivo", destacó Reyna.

Los deportistas reconocidos fueron: Jonathan Leguiza, Alan Ponzi, Franco Asencio, Ramiro Daverio, Ana Laura Molina y Cecilia Carina Perez.

"Les deseamos éxitos y celebramos su representación de Bialet Massé en un evento de nivel internacional", concluyó el mandatario.

