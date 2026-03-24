Se definen los últimos seis clasificados al Mundial 2026

Mundo. El Mundial 2026 que organizarán en conjunto México, Estados Unidos y Canadá tendrá una semana por demás especial. Los últimos seis integrantes de esta renovada Copa del Mundo con 48 seleccionados completarán sus grupos con los últimos clasificados de los Repechajes Internacionales y de Europa.

Desde este jueves 26 de marzo, 22 selecciones pujarán por los últimos seis boletos disponibles. La UEFA realizará ocho cruces de semifinales a partido único que definirán a los equipos que pelearán por los cuatro pases que todavía tiene disponibles esa federación.

El Grupo A del Mundial, compuesto por el anfitrión México, Sudáfrica y Corea del Sur, espera por República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte. Mientras que el Grupo B de Canadá, Qatar y Suiza sumará a sus filas a Gales, Bosnia y Herzegovina, Italia o Irlanda del Norte.

La Zona D, de Paraguay, Estados Unidos y Australia, verá unirse a Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania. Finalmente, el Grupo F que ya tiene a Países Bajos, Japón y Túnez se cerrará con la incorporación de Ucrania, Suecia, Polonia o Albania.

Los otros dos pases serán para los del Repechaje Internacional que tendrá un formato de disputa levemente diferente. Las semifinales en distintas sedes de México entre Bolivia-Surinam y Nueva Caledonia-Jamaica pondrán a los últimos dos seleccionados que afrontarán las finales que ya tienen clasificadas a Irak y República Democrática del Congo por estar mejor posicionadas en el Ranking FIFA.

En ese contexto, el Grupo I de Francia, Senegal y Noruega contará con Irak, Bolivia o Surinam. Mientras que el K de Portugal, Colombia y Uzbekistán espera por República Democrática del Congo, Nueva Caledonia o Jamaica.

Los partidos

Jueves 26 de marzo

14.00: Turquía vs. Rumania (Estambul, Turquía)

16.45: Eslovaquia vs. Kosovo (Bratislava, Eslovaquia)

16.45: Gales vs. Bosnia y Herzegovina (Cardiff, Gales)

16.45: Italia vs. Irlanda del Norte (Bérgamo, Italia)

16.45: Ucrania vs. Suecia (Valencia, España)

16.45: Polonia vs. Albania (Varsovia , Polonia)

16.45: República Checa vs. Irlanda (Praga, República Checa)

16.45: Dinamarca vs. Macedonia del Norte (Copenhague, Dinamarca)

19.00: Bolivia vs. Surinam (Monterrey, México)

Viernes 27 de marzo

00.00: Nueva Caledonia vs. Jamaica (Guadalajara, México)

*Horarios de Argentina