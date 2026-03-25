La Selección Argentina se entrenó por primera vez pensando en Mauritania

Buenos Aires. Con el plantel completo, la Selección Argentina desarrolló ayer el primer entrenamiento de cara a los dos amistosos que disputará frente a Mauritania y Zambia, el 27 y 31 de marzo, respectivamente, ambos en La Bombonera.

Lionel Scaloni afrontará esta doble fecha FIFA con 30 jugadores y estas prácticas serán importantes para el entrenador debido a que serán las últimas antes de definir la lista definitiva de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

El último que se sumó fue Agustín Giay, futbolista de Palmeiras, a quien Scaloni decidió convocar ante la ausencia de Gonzalo Montiel, quien sufrió un desgarro en el encuentro entre River y Estudiantes de Río Cuarto.

La de Montiel fue la segunda baja que sufrió la Selección Argentina antes de los amistosos debido a que tampoco pudo estar Leonardo Balerdi, quien fue reemplazado por Lucas Martínez Quarta.

Las dos ausencias se suman a las de Lautaro Martínez, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso, quienes no integraron la convocatoria debido a distintas lesiones, aunque son una fija para la Copa del Mundo en caso de llegar en condiciones.

Los entrenamientos no serán claves solo para el DT para definir, sino que hay varios de los futbolsitas que no tienen su lugar asegurado entre los 26 que irán al Mundial y pelean con algunos de sus compañeros por meterse.

Entre ellos se detacan los casos de Juan Musso y Walter Benítez en el arco, Marcos Senesi y Facundo Medina como central izquierdo, Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni en el mediocampo, Joaquín Panichelli y José López como tercer centrodelantero, y la flamante citación de Gabriel Rojas, que buscará ganarle la pulseada a Marcos Acuña.

