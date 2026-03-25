Santiago Gutiérrez dijo presente en el Tour de France y se prepara para el Machu Picchu

Santiago Gutiérrez, el deportista carlospacense y referente del deporte adaptado en la ciudad, se puso al hombro el desafío de completar los 64 kilómetros del Tour de France el pasado domingo. Ahora, se prepara para nuevos retos en 2026, entre ellos una histórica travesía al Machu Picchu.

En diálogo con EL DIARIO, Santiago contó que, si bien no estaba al 100% físicamente, su objetivo era completar la carrera y conseguir la medalla. “Unos cinco días antes empecé con un cuadro gripal, la noche previa no tenía fuerzas, me dolían mucho los brazos y no sabía si iba a poder estar en la largada. Ese día me levanté muy temprano, me di una ducha y fui igual. Pude hacerlo sin fuerzas, estaba al 20% en lo muscular. Llegué último, pero con la meta de terminar y tener las tres medallas: ya tenía la de Ironman, la de Oceanman y ahora la del Tour. La disfruté, pero con dolor; quería llegar tranquilo, sin romper la bici ni lesionarme. Fue muy positivo para mí”.

Durante 2026, el deportista afrontará grandes desafíos para los que ya se viene preparando. Entre ellos, una travesía en el Machu Picchu, donde por primera vez una persona realizará el recorrido con una handbike, marcando un hecho histórico.

“Voy a hacer una travesía muy particular en una de las siete maravillas del mundo. Comienza en Aguas Calientes, el pueblo ubicado al pie del Machu Picchu: largo desde la plaza central y subo hasta el santuario conocido como Las Ruinas. Son diez kilómetros y luego regreso a la plaza. Este desafío lo estoy organizando junto a la Municipalidad de Machu Picchu. Para mí es importante agradecer a Eliana Sota y Ricardo Bayona, del área de discapacidad, y al alcalde Elvis de la Torre Uñaccori”.

El año recién comienza y los proyectos continúan. Luego, el deportista viajará a La Paz, Bolivia, para afrontar la conocida Ruta de la Muerte, una travesía de 40 kilómetros. “Estamos trabajando para conseguir el equipamiento necesario en materia de seguridad. Son varios días y requiere una inversión importante, por lo que estamos realizando una colecta y gestionando apoyo de la provincia. Es un gran esfuerzo, también desde lo organizativo”, concluyó.

Para apoyar a Santiago a cumplir los objetivos, se puede realizar una donación al alias: santinumerouno.