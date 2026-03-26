Capilla del Monte: comienzan las clases en la escuela Municipal de Hockey y Fútbol

Capilla del Monte. El área de Deportes del municipio de Capilla del Monte invitó a sumarse a la Escuela de Hockey Municipal: "Forma parte de un espacio para aprender, entrenar y disfrutar del deporte en equipo. Las clases están destinadas a categorías infantiles, prejuveniles y juveniles", señalaron.

Desde la misma área también invitaron a participar de las clases de Fútbol Femenino.

"También podés participar de los entrenamientos de Fútbol Femenino, una actividad pensada para seguir impulsando el deporte y la participación de mujeres en el fútbol", subrayaron.

Las inscripciones se receptarán en la oficina de Turismo, o llamando al 3548-614515. El inicio de clases está previsto para el 7 de abril en el predio El Tala.