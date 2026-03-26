Deportistas de Villa Carlos Paz clasificaron al Mundial de Kickboxing

Dos atletas de Villa Carlos Paz lograron la clasificación al Mundial de Kickboxing de la World Kickboxing Federation (WKF), que se disputará en noviembre en Colombia, tras una destacada actuación en el Torneo Nacional, único certamen clasificatorio.

Se trata de representantes del Team Knockout, perteneciente al Dojo Serpiente, quienes alcanzaron el 100% de efectividad. Uno de los grandes protagonistas fue Lucas Vitielo, quien se consagró campeón en tres disciplinas, obteniendo medallas de oro en boxeo, kick light y kickboxing. Su desempeño fue dominante a lo largo de todo el torneo, destacándose por su versatilidad, potencia y técnica.

Por su parte, Agustín Castro, también tuvo una actuación sobresaliente. Se coronó campeón en la modalidad K1 y alcanzó el tercer puesto en kick light, resultados que le permitieron asegurar su lugar en el Mundial en una de las categorías más exigentes. Ambos deportistas representarán a la Argentina en la competencia internacional, llevando el nombre de Villa Carlos Paz al más alto nivel del kickboxing.

Desde el equipo destacaron además el acompañamiento del profesor Facundo Bruzzece, quien estuvo presente durante toda la competencia brindando apoyo constante en cada combate.

También subrayaron el rol del entrenador Matías Sosa Campi, quien integrará el seleccionado nacional como director técnico, en lo que será su tercera participación en un Mundial. Su primera experiencia fue en Egipto 2020, donde clasificó el competidor Lucho Romero, quien obtuvo medalla de plata, y además el propio Sosa Campi compitió en grappling, logrando la medalla de oro.

Posteriormente, en Alicante, España, clasificó Matías Adorver, quien también alcanzó la medalla de plata. De cara a esta nueva cita internacional, el entrenador volverá a representar al país, esta vez junto a dos deportistas carlospacenses, consolidando el crecimiento del equipo a nivel competitivo.

El logro refleja no solo el nivel deportivo de los atletas, sino también el trabajo sostenido del equipo. Actualmente, se encuentran organizando distintas acciones para afrontar los costos del viaje y la competencia, y se mantienen abiertos al apoyo de empresas, instituciones y sponsors.