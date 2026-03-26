La Falda tuvo una importante participación en L’Étape Argentina

La Falda. Desde el Municipio de La Falda agradecieron a Enjoy Producciones por permitir ser parte de L’Étape Argentina, un evento que no solo recorrió paisajes, sino que también unió esfuerzos, trabajo y compromiso en cada localidad.

"En nuestro caso, La Falda tuvo un rol clave acompañando la organización del evento y llevando adelante el operativo de seguridad, garantizando que todo se desarrolle de manera óptima en nuestro tramo. Además, fuimos parte de la Expo Village en el Centro de Convenciones de la ciudad de Córdoba, donde pudimos mostrar y difundir nuestros atractivos turísticos, acercando La Falda a visitantes de todo el país", destacaron desde el municipio.

"Nos enorgullece haber sido parte de esta experiencia que dejó huella y posiciona a nuestra ciudad en el mapa de grandes eventos", concluyeron.

