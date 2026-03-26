Llega la Copa de vóley de la Casa de la Mujer al Arena

La Municipalidad de Villa Carlos Paz anunció la realización de la cuarta edición de la Copa de Vóley Casa de la Mujer, que se disputará este domingo en el Estadio Arena.

La propuesta está pensada como un torneo recreativo, con el objetivo de generar un espacio de encuentro, fomentar la práctica deportiva y fortalecer el trabajo en equipo entre las participantes.

Desde la organización informaron que la inscripción se mantiene abierta hasta hoy y puede realizarse de manera telefónica. Además, el evento contará con entrada libre y gratuita para el público.

La actividad forma parte de las iniciativas impulsadas para promover el deporte y la participación comunitaria en la ciudad.