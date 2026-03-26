Presentarán en Córdoba la competencia Ultra Kamiare Trail

San Esteban. El norte del Valle de Punilla vuelve a convocar a una multitud de atletas que recorrerán en tres categorías la geografía de los principales cerros, valles y arroyos.

La competencia denominada "Ultra Kamiare Trail", se correrá 23 y 24 de mayo de este 2026 en San Esteban y se presentará hoy en la Casa de La Rioja (San Jerónimo 487) en Córdoba, desde las 10 horas.

Allí se darán detalles como la altimetría, desnivel positivo y puntos destacados de la carrera.

