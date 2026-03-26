Se correrá 23 y 24 de mayo en San Esteban

Presentarán en Córdoba la competencia Ultra Kamiare Trail

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Deportes
jueves, 26 de marzo de 2026 · 00:47

San Esteban. El norte del Valle de Punilla vuelve a convocar a una multitud de atletas que recorrerán en tres categorías la geografía de los principales cerros, valles y arroyos. 
La competencia denominada "Ultra Kamiare Trail", se correrá 23 y 24 de mayo de este 2026 en San Esteban y se presentará hoy en la Casa de La Rioja (San Jerónimo 487) en Córdoba, desde las 10 horas. 
Allí se darán detalles como la altimetría, desnivel positivo y puntos destacados de la carrera.
 

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