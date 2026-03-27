Argentina enfrenta a Mauritania en La Bombonera

Buenos Aires. La Selección Argentina y Mauritania se enfrentarán este viernes, desde las 20:15, en La Bombonera, por un partido amistoso en la previa del Mundial 2026. La Albiceleste se medirá contra el seleccionado africano en la cancha de Boca luego de que se haya suspendido la Finalissima contra España, en lo que será la última Fecha FIFA en el país antes de la Copa del Mundo. El encuentro será televisado por Telefé y la TV Pública.

La Albiceleste tuvo que organizar este amistoso a contrarreloj después de que la Finalissima contra España, que se iba a jugar este viernes, fuera suspendida porque Conmebol y UEFA no llegaron a un acuerdo en la sede del encuentro. En un primer momento el partido tenía al Estadio Lusail de Qatar como sede, pero el conflicto bélico desatado en Medio Oriente hizo que la misma fuera descartada por obvias razones.

La AFA confirmó este amistoso y otro frente a Zambia, también en La Bombonera, el próximo martes. Estos partidos serán los últimos de la Selección Argentina en el país antes de la Copa del Mundo 2026, en la que debutará el 16 de junio en Kansas City ante Argelia.



