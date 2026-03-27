Bolivia se lo dio vuelta a Surinam y sigue soñando con clasificar

México. Bolivia sufrió ayer más de la cuenta pero una sensacional ráfaga en los minutos finales le permitió dar vuelta la historia ante Surinam y quedarse con un triunfo por 2-1 que le permite meterse a la final del Repechaje rumbo al Mundial 2026, por el cual enfrentará a Iraq el próximo martes por un lugar dentro del Grupo I.

El encuentro en el estadio BBVA de Monterrey inició grandes chances para ambos pero con una leve ventaja para el elenco de CONCACAF, la cual logró traducir en una ventaja parcial gracias al gol de Liam van Gelderen en el comienzo del segundo tiempo. Afortunadamente para la Verde, Moises Paniagua logró igualar el pleito con un remate de puntín y Miguel Terceros marcó de penal para concretar la remontada boliviana, que sueña con disputar su primera Copa del Mundo en 32 años.



