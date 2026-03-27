Italia se impuso a Irlanda del Norte y es finalista del Repechaje Europeo

Italia se despertó a tiempo para imponerse 2-0 a Irlanda del Norte y avanzó a la final del Repechaje para volver a un Mundial después de doce años de ausencia. La Azzurra de Gennaro Gattuso, que contó con la titularidad de Mateo Retegui (salió en el complemento), destrabó la historia en la segunda parte con los goles de Sandro Tonali y Moise Kean.

Ahora, los tetracampeones del mundo se medirán en la definición por un lugar a la Copa del Mundo con Bosnia (venció 4-2 en los penales a Gales luego de empatar 1-1) el próximo martes en condición de visitante. Ese encuentro se encuentra en el suplementario después de que terminaron igualados 1-1 en los 90 minutos.