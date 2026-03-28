Altas Cumbres: carreras masivas y cortes en rutas de Traslasierra

Este fin de semana, la zona de Altas Cumbres será escenario de una fuerte convocatoria deportiva con la realización de dos eventos que reunirán a miles de participantes y modificarán la circulación en distintos puntos de Traslasierra.

El sábado se correrá la prueba RUN Altas Cumbres, con más de 2000 maratonistas en una distancia de 21 kilómetros. La largada y llegada será desde el Polideportivo Municipal de Villa Cura Brochero, desde las 8 de la mañana.

El domingo será el turno de la Vuelta Altas Cumbres MTB, con tres distancias: 120 kilómetros desde Brochero (08:00), 82 kilómetros desde Ambul (10:00) y 32 kilómetros desde La Posta (09:30). Todas las llegadas también estarán concentradas en el polideportivo de la ciudad.

El operativo incluirá controles de Policía Caminera en distintos tramos y un corte total en el Camino El Peregrino, entre Giulio Cesare y El Carrizal.

Además, habrá puestos de hidratación en varios puntos del recorrido, asistencia médica, ambulancias, vehículos 4x4 y equipos de rescate distribuidos en la zona.

Desde la organización recomendaron circular con precaución y respetar las indicaciones durante todo el fin de semana.