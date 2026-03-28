Altas Cumbres: carreras masivas y cortes en rutas de Traslasierra

Agenda deportiva
Altas Cumbres: carreras masivas y cortes en rutas de TraslasierraDos eventos reunirán a deportistas y obligarán a desvíos y controles en caminos clave de la región
Este fin de semana, la zona de Altas Cumbres será escenario de una fuerte convocatoria deportiva con la realización de dos eventos que reunirán a miles de participantes y modificarán la circulación en distintos puntos de Traslasierra.
El sábado se correrá la prueba RUN Altas Cumbres, con más de 2000 maratonistas en una distancia de 21 kilómetros. La largada y llegada será desde el Polideportivo Municipal de Villa Cura Brochero, desde las 8 de la mañana.
El domingo será el turno de la Vuelta Altas Cumbres MTB, con tres distancias: 120 kilómetros desde Brochero (08:00), 82 kilómetros desde Ambul (10:00) y 32 kilómetros desde La Posta (09:30). Todas las llegadas también estarán concentradas en el polideportivo de la ciudad.
El operativo incluirá controles de Policía Caminera en distintos tramos y un corte total en el Camino El Peregrino, entre Giulio Cesare y El Carrizal.
Además, habrá puestos de hidratación en varios puntos del recorrido, asistencia médica, ambulancias, vehículos 4x4 y equipos de rescate distribuidos en la zona.
Desde la organización recomendaron circular con precaución y respetar las indicaciones durante todo el fin de semana.