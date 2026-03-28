Altas Cumbres se prepara para un gran fin de semana deportivo

Altas Cumbres. Este sábado 28 y domingo 29 de marzo, Villa Cura Brochero y la región serán escenario de dos eventos que convocarán a miles de deportistas y visitantes.

Sábado 28/3 – RUN Altas Cumbres

Con largada y llegada frente al Polideportivo Municipal (calle Mosconi), desde las 08:00 hs, más de 2000 maratonistas participarán en la distancia de 21 km.

Domingo 29/3 – Vuelta Altas Cumbres MTB

* 120 km – Largada 08:00 hs desde el Polideportivo de Villa Cura Brochero

* 82 km – Largada 10:00 hs desde Plaza de Ambul

* 32 km – Largada 09:30 hs desde La Posta

Las llegadas de todas las categorías serán en el Polideportivo Municipal de Cura Brochero.

Operativo de seguridad

El evento contará con un importante operativo de seguridad a cargo de la Policía Departamental San Alberto.

Además, se instalarán controles de Policía Caminera sobre el Camino de las Altas Cumbres .

Se realizará corte total del tránsito en el Camino El Peregrino(entre los parajes Giulio Cesare y El Carrizal) y habrá puestos de hidratación en Ambul, El Volcán, El Liqueño, La Posta y Villa Benegas. El evento contará con un puesto de asistencia médica, ambulancias, unidades 4x4 y equipos de rescate distribuidos estratégicamente.

