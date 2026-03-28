Copa Argentina: Belgrano avanzó a los 16avos de final

San Luis. En una sólida actuación, Belgrano derrotó ayer 3-0 a Atlético de Rafaela y se metió en los 16avos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputó en el Estadio Único La Pedrera de San Luis.

Los goles del “Pirata” fueron convertidos por Emiliano Rigoni, Lautaro Gutiérrez y Lucas Passerini, estos dos últimos desde el punto penal.

El inicio del partido fue parejo, con pocas situaciones claras, aunque el equipo cordobés logró inclinar la cancha gracias a las intervenciones de Lucas Zelarayán y Franco Vázquez. A los 25 minutos, Rigoni generó una de las primeras llegadas peligrosas con un desborde por derecha que no pudo ser aprovechado.

La respuesta de la “Crema” llegó poco después, cuando Agustín Obando exigió al arquero Thiago Cardozo, quien evitó la caída de su arco con una gran intervención.

El marcador se abrió tras una buena jugada colectiva por izquierda entre Ricca y Velázquez, que terminó con una definición precisa de Rigoni para el 1-0.

En el complemento, el equipo dirigido por Ricardo Zielinski sufrió la baja de Vázquez por lesión, reemplazado por Francisco González Metilli. A los pocos minutos, Belgrano tuvo la chance de ampliar la ventaja con un penal ejecutado por Zelarayán, pero el remate se fue desviado.

El segundo gol llegó a los 25 minutos, cuando el árbitro Jorge Baliño sancionó otra pena máxima tras una infracción sobre Rigoni. Esta vez, Gutiérrez no falló y estiró la diferencia.

Con el dominio ya establecido y un rival incómodo en el campo, Belgrano selló la goleada en los minutos finales. Un nuevo penal, esta vez por una mano en el área, le permitió a Passerini poner el 3-0 definitivo.

Con este resultado, el conjunto cordobés avanzó a los 16avos de final, donde enfrentará a Gimnasia de Jujuy, que viene de eliminar a Central Córdoba en la instancia previa por penales.