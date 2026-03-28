En un flojo partido, Argentina venció a Mauritania por 2-1

Buenos Aires. Argentina cerró ayer su primer amistoso de la fecha FIFA con un triunfo por 2-1 ante Mauritania en la Bombonera, en un partido que dejó sensaciones encontradas. El equipo de Lionel Scaloni, que arrancó con Lionel Messi en el banco, fue claramente superior en el primer tiempo, pero se desdibujó en el complemento y terminó sufriendo en el cierre, ante un rival que aprovechó los espacios y logró descontar.

En la etapa inicial, la selección impuso condiciones desde el arranque. Con dominio de la pelota y circulación paciente, encontró la ventaja a los 16 minutos a partir de una buena acción colectiva: centro de Nahuel Molina y definición de Enzo Fernández. A partir de allí, el equipo manejó el desarrollo con autoridad y amplió la diferencia con un tiro libre de Nico Paz, que contó con la complicidad del arquero rival.

El 2-0 reflejaba la diferencia entre ambos equipos y le daba tranquilidad a la Argentina, que incluso estuvo cerca del tercero antes del descanso. Mauritania apenas inquietó con un remate aislado, bien contenido por Emiliano Martínez, en un primer tiempo en el que la superioridad del campeón del mundo fue marcada.

En el segundo tiempo, el ingreso de Messi, Rodrigo De Paul y Franco Mastantuono generó expectativa en el público, pero el equipo perdió fluidez. Con el correr de los minutos, la Argentina bajó la intensidad, se desordenó en algunos retrocesos y, a pesar de un intento del 10, permitió que Mauritania creciera, sobre todo a partir de transiciones rápidas.

En ese contexto, Dibu tuvo intervenciones clave para sostener el arco en cero durante buena parte del complemento. Sin embargo, en el minuto final, Jordan Lefort marcó el descuento tras una acción ofensiva del conjunto africano, que terminó por castigar la falta de control del equipo local sobre el cierre. A pesar de que fue la última del partido, la emoción en el banco rival se veía, con lagrimas en los ojos para una selección que está 115 en el ranking FIFA.

Además, apenas unos minutos antes del gol del rival, Marcos Senesi, amonestado, cometió una falta dentro del área que todo Mauritania pidió como penal.