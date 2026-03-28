Orgullo en Carlos Paz: un vecino se consagró campeón del mundo

Villa Carlos Paz celebra un nuevo logro deportivo internacional en el marco del Campeonato Mundial UCI MTB Masters 2026, que se llevó a cabo en Nevados de Chillán, Chile.

La competencia incluyó las modalidades de Cross Country (XCO) y Downhill. En ese escenario, Fernando Daniel Reartes se consagró campeón del mundo, dejando el título en Argentina y también en la ciudad. Además, su entrenador, Pablo Cavallaro, logró subirse al podio con un destacado tercer puesto en la misma competencia, sumando un nuevo logro a su trayectoria, ya que en 2023 también había alcanzado el título mundial.

La prueba contó también con la participación del español José Julián Barón.

Reartes, quien actualmente reside en Estancia Vieja, sostiene una rutina exigente: todos los días viaja en bicicleta hasta Carlos Paz por cuestiones laborales, en un recorrido que se extiende hasta la zona de avenida Cárcano al 2000. Su preparación fue diseñada por Cavallaro, quien supo adaptar el entrenamiento a sus tiempos y exigencias diarias.

Desde su entorno destacaron no solo el rendimiento deportivo, sino también su perfil personal. “Es súper humilde y muy dedicado”, expresó Cavallaro tras la consagración.

Por su parte, el entrenador señaló que, si bien tenía la intención de volver a ganar, se mostró “feliz y orgulloso” por el resultado obtenido. Ambos deportistas tienen previsto regresar a la ciudad el próximo lunes, donde serán recibidos tras este importante logro internacional.