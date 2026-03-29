Club de Pesca dirá presente en el Torneo Interasociaciones 2026

Villa Carlos Paz. El Club de Pesca tendrá representación en el Torneo Interasociaciones 2026, que se disputará el próximo domingo 29 de marzo en las instalaciones de Sociedad Sportiva Devoto.

En esta importante competencia provincial, Uma Maldonado y Catalina Valdivia fueron convocadas para integrar la Selección Capital Sub 15, en reconocimiento a su desempeño, compromiso y crecimiento deportivo.

Asimismo, el entrenador del Club de Pesca, Maxi Vega, formará parte del cuerpo técnico de la Selección Capital Sub 18, desempeñándose como entrenador asistente.

Estas convocatorias representan un orgullo institucional y reflejan el trabajo sostenido en la formación deportiva, el acompañamiento de los cuerpos técnicos y el compromiso de las y los deportistas del club.

Desde la institución felicitaron "a nuestros representantes y les deseamos el mayor de los éxitos en esta experiencia, seguros de que defenderán los valores y colores del Auriverde con responsabilidad y pasión".

