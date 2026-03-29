Diez equipos animaron la Copa de vóley en el Arena

Este domingo se desarrolló la cuarta edición de la Copa de vóley Casa de la Mujer en el Estadio Arena de Villa Carlos Paz, con la participación de diez equipos en una propuesta centrada en el encuentro y el deporte.

El torneo tuvo un carácter recreativo y estuvo orientado a generar un espacio de integración entre las participantes, promoviendo la práctica del vóley como herramienta para el trabajo en equipo y el fortalecimiento de vínculos.

Durante la jornada, los equipos compartieron distintos partidos en un clima distendido, donde el eje estuvo puesto en la participación y la experiencia colectiva más allá de los resultados.

La iniciativa volvió a consolidarse como una propuesta que combina deporte y comunidad, con una convocatoria que crece edición tras edición en la ciudad.