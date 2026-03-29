El Skatepark reunió a riders en un encuentro de deportes extremos

El Skatepark de Villa Carlos Paz fue escenario de un encuentro de deportes extremos que reunió a jóvenes de la ciudad y la región en una jornada marcada por la actividad y el intercambio.

La propuesta contó con el acompañamiento de la Municipalidad y la Casa de la Juventud, y se desarrolló a orillas del lago, consolidando el espacio como punto de referencia para este tipo de disciplinas.

Durante el evento participaron riders de distintas modalidades como skate, BMX, roller y freestyle, que compartieron demostraciones y momentos de práctica en un entorno abierto y recreativo.

El encuentro volvió a posicionar al Skatepark como un espacio activo para la cultura urbana y el deporte joven en la ciudad.