Jornada joven en la costa

El Skatepark reunió a riders en un encuentro de deportes extremos

Hubo participación en skate, BMX, roller y freestyle en una actividad impulsada junto a la Casa de la Juventud
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Deportes
domingo, 29 de marzo de 2026 · 19:54

El Skatepark de Villa Carlos Paz fue escenario de un encuentro de deportes extremos que reunió a jóvenes de la ciudad y la región en una jornada marcada por la actividad y el intercambio.

La propuesta contó con el acompañamiento de la Municipalidad y la Casa de la Juventud, y se desarrolló a orillas del lago, consolidando el espacio como punto de referencia para este tipo de disciplinas.

Durante el evento participaron riders de distintas modalidades como skate, BMX, roller y freestyle, que compartieron demostraciones y momentos de práctica en un entorno abierto y recreativo.

El encuentro volvió a posicionar al Skatepark como un espacio activo para la cultura urbana y el deporte joven en la ciudad.

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