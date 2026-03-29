La Selección entrenó con el Sub 20 en la previa del partido con Zambia
Buenos Aires. Un amistoso matutino ayer en el predio de Ezeiza representó una oportunidad para que la selección argentina ajustara piezas tras una discreta presentación frente a Mauritania en la Bombonera. Bajo la conducción de Lionel Scaloni, el plantel principal enfrentó a la Sub 20 con el propósito de dar rodaje a quienes tuvieron poca participación. José Manuel López marcó el único tanto del encuentro, mientras varios futbolistas aprovecharon la ocasión para mostrarse ante el cuerpo técnico y fortalecer sus aspiraciones de integrar la lista final rumbo al Mundial 2026.
La Selección argentina disputará su segundo amistoso en la fecha FIFA ante Zambia el próximo martes a las 20.15 en La Bombonera.
El partido se disputó en dos tiempos de 20 minutos con el objetivo de probar variantes y observar el rendimiento de futbolistas que no vieron acción ante el conjunto africano. La formación titular de la Mayor estuvo conformada por Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Gianluca Prestianni, Nicolás Paz y el Flaco López.
En el complemento, el entrenador realizó varias modificaciones para dar participación a Juan Musso, Gabriel Rojas, Tomás Palacios, Máximo Perrone, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone. El desarrollo del juego mostró un equipo alternativo buscando intensidad y precisión ante una Sub 20 dirigida por Diego Placente, que venía de caer 3-0 con Estados Unidos en el mismo predio este viernes. La victoria de los juveniles norteamericanos finalizó con los goles de Sal Olivas Jr, Colton Swan y Bajung Darboe.