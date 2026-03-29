Mujeres navegantes fueron protagonistas en el lago San Roque

Villa Carlos Paz vivió un fin de semana a puro deporte náutico con la realización de dos regatas de vela que convocaron a competidores en el lago San Roque.

El sábado se disputó la XIX edición de la regata “Mujeres al viento”, Premio Silvina “Puppy” Canale, organizada por el 400 Yacht Club con el acompañamiento del municipio. La competencia estuvo destinada a tripulaciones femeninas y contó con la participación de embarcaciones de la categoría PHRF.

La actividad tuvo como sede el 400 Yacht Club Córdoba, donde además se llevó a cabo la entrega de premios y una celebración durante la tarde, en un clima de camaradería entre las participantes.

En tanto, este domingo la actividad continuó en el Club Náutico Córdoba con una nueva regata en las categorías dobles y solitario, ampliando la convocatoria a distintos navegantes.

Las competencias volvieron a posicionar al lago San Roque como escenario clave para el desarrollo de la vela deportiva en la región.