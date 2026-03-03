Belgrano defiende su invicto ante Huracán

Buenos Aires. Huracán y Belgrano jugarán este martes desde las 19.15 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, en el marco de la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. Invictos y con sensaciones positivas en el juego, los dirigidos por Ricardo Ruso Zielinski van por otra alegría. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

Más que un paso en falso. Eso fue la excursión fallida a Río Cuarto para los Quemeros, saldada con caída por 2 a 0 y un nuevo expulsado, el tercero en los últimos siete partidos. Pudo ser peor el trámite incluso para el elenco conducido por Diego Martínez, que a pesar de mantenerse en zona de playoffs y de mostrar indicios de mejora en el juego, repite otras falencias: la sobredependencia de los goles de Jordy Caicedo y errores no forzados en su última línea.

El triunfo frente a Atlético Tucumán, resonante desde el resultado y las formas, catapultó al conjunto de Barrio Alberdi hasta las primeras posiciones del grupo B; a su ilusión, hasta lo más alto.