El Rally Cordobés 2026 arranca en Santa Rosa de Calamuchita

La temporada 2026 del Rally Cordobés, el certamen provincial más importante del país, fue presentada este martes en la Sala de Conferencias del estadio Mario Alberto Kempes, con la presencia de autoridades provinciales, dirigentes del automovilismo y representantes de las localidades que serán sede de la competencia.

La primera fecha del campeonato se disputará del 6 al 8 de marzo en Santa Rosa de Calamuchita, en el tradicional rally que abrirá un calendario compuesto por nueve fechas a lo largo del año en distintos caminos de la provincia.

Durante el lanzamiento, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, destacó la dimensión que tiene la competencia para Córdoba. Señaló que el rally no solo representa una disciplina deportiva sino también una actividad productiva que genera trabajo directo e indirecto para más de 500 familias.

El presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, subrayó el acompañamiento permanente del Gobierno provincial y remarcó que el Rally Cordobés se consolidó como una referencia deportiva no solo a nivel nacional, sino también en el ámbito sudamericano.

En la presentación también participaron intendentes de las ciudades que integrarán el calendario 2026, quienes trabajan junto a la Provincia en la organización logística y la seguridad de cada fecha.

Por su parte, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, señaló que la competencia se convirtió en un fuerte atractivo turístico para las localidades que reciben las carreras, generando movimiento en hotelería, gastronomía y comercios durante cada fin de semana de competencia.

En el marco del lanzamiento, el presidente de ACCOR, Gustavo Beccaria, anunció además un acuerdo con Bancor que permitirá a pilotos y navegantes acceder a financiación con tarjeta Cordobesa para la compra de indumentaria homologada, destinada a mejorar las condiciones de seguridad en las competencias.

Con pilotos, navegantes y equipos listos para comenzar la temporada, el Rally Cordobés volverá a recorrer los caminos serranos durante 2026, consolidando una competencia que combina tradición deportiva, espectáculo y actividad económica en toda la provincia.