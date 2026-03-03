Estudiantes de Río Cuarto llega entonado al cruce con Sarmiento

Junín. Sarmiento y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentarán este martes, desde las 19:00, en el Estadio Eva Perón de Junín por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. El Verde y el León del Imperio son dos de los peores equipos del año y saben que lucharán hasta el final de temporada por salvarse del descenso. El encuentro será televisado por TNT Sports.

El Verde llega a este partido en crisis y ya no le queda ni su fortaleza en Junín. Los dirigidos por Facundo Sava perdieron los últimos tres partidos, incluida la dura derrota 3-1 frente a Unión en su estadio la fecha pasada, lo que lo dejó en el 12° puesto de la Zona B con seis puntos. Sin embargo, el principal objetivo de Sarmiento en este año no es clasificar a octavos de final sino sumar puntos para salir del fondo en la tabla de promedios, donde actualmente marcha 29°.

Por su parte, el equipo de Río Cuarto viene de conseguir su primera alegría en la temporada luego de vencer 2-0 a Huracán como local y dejó atrás las seis fechas sin triunfos. A pesar de esta victoria, el León del Imperio necesita seguir sumando porque está muy comprometido en la zona roja de las dos tablas, y llevarse los tres puntos de Junín podría ser un impulso importante.