Básquet: fin de semana positivo para el Club de Pesca

Villa Carlos Paz. El Club de Pesca de Villa Carlos Paz tuvo un intenso fin de semana de competencia en distintas categorías de básquetbol, con mayoría de triunfos en el Torneo Apertura Asociativo y el certamen de Desarrollo, aunque sin poder trasladar ese rendimiento a la Liga Provincial Formativas.

El viernes, en condición de visitante en Córdoba, el equipo carlospacense se midió ante Muni CBA por la tercera fecha del Apertura A1. Allí logró dos valiosos triunfos: la categoría U17 se impuso en un ajustado 87-84, mientras que la Primera división dominó con claridad y ganó 80-55, consolidando un arranque firme en el torneo.

La acción continuó el sábado en el estadio Zisman-Germanetto, donde el “Auriverde” volvió a enfrentar a Muni CBA. En esta jornada, los resultados también fueron positivos en su mayoría: la U13 ganó 56-42 y la U15 se destacó con una contundente victoria por 75-30. Sin embargo, la U21 no pudo sostener la racha y cayó 65-71 en un partido parejo.

Ese mismo día, pero por la segunda fecha del Torneo Apertura Desarrollo, el Club de Pesca recibió a Unión Eléctrica y mostró un gran nivel colectivo. La U16 logró una abultada victoria por 134-27, mientras que la U19 también festejó tras imponerse 59-53.

El cierre del fin de semana llegó el domingo con la participación en la Liga Provincial Formativas, donde el conjunto de Villa Carlos Paz visitó a Sarmiento de Leones. En esta ocasión, los resultados no acompañaron: la U17 cayó 43-45 en un duelo muy cerrado, la U15 perdió 54-68 y la U21 no logró imponerse, finalizando 35-59.

