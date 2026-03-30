Jugadoras del Club de Pesca Carlos Paz, campeonas provinciales

El vóley femenino tuvo un fin de semana destacado para el club, con jugadoras que lograron consagrarse campeonas provinciales en el Torneo Interasociaciones disputado este domingo en la Sociedad Sportiva Devoto.

En la categoría Sub 14, Uma Maldonado y Catalina Valdivia se coronaron campeonas representando a Capital, siendo protagonistas de una gran campaña.

Además, el director técnico Maxi Vega formó parte del cuerpo técnico de la selección Sub 18 de Capital, que también logró quedarse con el título provincial.

La participación dejó un balance altamente positivo, con representantes del club en lo más alto de la competencia y consolidando el trabajo formativo que se viene desarrollando.