La Selección se despide de Argentina enfrentando a Zambia

Buenos Aires. La Selección Argentina y Zambia se enfrentarán este martes, desde las 20:15, en La Bombonera por un amistoso internacional previo al Mundial 2026. La Albiceleste le ganó 2-1 a Mauritania el viernes pasado, y buscará despedirse del país antes de la Copa del Mundo con otra alegría. El encuentro será televisado por Telefé.

El equipo argentino viene de superar con lo justo a Mauritania el último viernes. La Albiceleste comenzó ganando el encuentro gracias a los goles de Enzo Fernández y Nicolás Paz en el primer tiempo, pero en la segunda mitad el nivel del equipo decayó y los africanos tuvieron chances claras de descontar hasta que lo lograron, cuando Jordan Lefort marcó el 2-1 final en el cierre del partido.

Este amistoso tendrá el agregado de que será la última presentación de Argentina en el país antes del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, porque la próxima ventana de partidos será a principios de junio en Norteamérica, a pocos días del debut oficial de la Albiceleste en la Copa del Mundo del martes 16 a las 22:00 contra Argelia.

Por su parte, Zambia no jugó otro partido en esta Fecha FIFA y tendrá un 2026 sin grandes luces porque no clasificó al Mundial 2026. En las Eliminatorias Africanas quedó cuarto en el Grupo E con nueve puntos en ocho partidos jugados, muy lejos del líder Marruecos que finalizó con 24 unidades. Además, su última presentación oficial fue en la Copa Africana de Naciones, donde fue eliminado en fase de grupos compartiendo el Grupo A con los marroquíes, Mali y Comoras.

