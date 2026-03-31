Representantes del Club de Pesca celebraron títulos provinciales

Villa Carlos Paz. El domingo 29 de marzo se disputó el Torneo Interasociaciones de Vóley Femenino en Sociedad Sportiva Devoto, donde representantes del Club de Pesca de Villa Carlos Paz formaron parte de los seleccionados de Capital que se consagraron campeones en distintas categorías.

En la categoría Sub 14, las jugadoras del club Uma Maldonado y Catalina Valdivia obtuvieron el título provincial representando a Capital, coronando una destacada participación en el certamen.

Por su parte, el entrenador del Club de Pesca, Maxi Vega, se consagró campeón como asistente técnico del seleccionado Sub 18 de Capital.

Desde la institución expresaron su orgullo por el desempeño y el compromiso de sus jugadoras y cuerpo técnico, destacando que estos logros reflejan el trabajo formativo que se desarrolla diariamente en el club.

