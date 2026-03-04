Huracán dejó a Belgrano sin invicto

Buenos Aires. Belgrano jugó mal ayer, perdió 3 a 1 ante Huracán y se quedó sin invicto en el Torneo Apertura. Por primera vez en el campeonato, el Pirata tenía la chance de terminar una jornada en lo más alto de su zona, pero cayó sin atenuantes ante el Globo por la octava jornada del Grupo B.

Thaiel Peralta, por duplicado, y Oscar Cortés marcaron para el local, mientras que el Mudo Vázquez descontó para la B. Además, Hernán Galíndez le atajó un penal a Lucas Passerini.

Noticias Relacionadas Belgrano ganó y es puntero en la Zona B

La cita fue a puertas cerradas en el estadio Tomás Adolfo Ducó debido a que a pocos metros del recinto se produjo un derrumbe en un complejo, que obligó la evacuación de cientos de vecinos.

Fue derrota sin atenuantes para un Belgrano que cayó por primera vez en el campeonato y que mostró una imagen pobrísima ante un rival que venía golpeado. Será tiempo de barajar y dar de nuevo para pelear el torneo hasta el final.

El duelo ante Sarmiento de Junín, previsto para el sábado 7 de marzo a las 21.30 en Alberdi por la novena jornada, se suspendió debido al paro dispuesto por AFA, por lo que resta saber qué día se jugará en el fin de semana del domingo 3 de mayo.