Sarmiento le dio un duro golpe a Estudiantes de Río Cuarto

Junín. Sarmiento derrotó ayer a Estudiantes de Río Cuarto por 1 a 0 en un duelo fundamental por la permanencia en Primera División que se disputó en el estadio Eva Perón, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026.

El único gol de la noche llegó a los 10 minutos de la primera parte, por medio de un penal ejecutado por el delantero Junior Marabel.

El local convirtió en su primera llegada del partido, con una mano en el área del volante Fermín Antonini que permitió un penal, el cual fue cambiado por gol con un derechazo alto y cruzado por Marabel, a los 10 minutos.

Con el triunfo, el “Verde” subió al undécimo puesto de la zona B con nueve puntos, además de marcar una ventaja de siete unidades frente a Newell’s en la tabla anual, mientras que el equipo que dirige Iván Delfino es anteúltimo en el grupo con cuatro unidades y colista en la tabla de promedios, en el único puesto de descenso por esta vía.

Con la fecha 9 aplazada para disputarse en mayo, el próximo partido de Sarmiento será como local ante Racing, el martes 10 de marzo a las 22, mientras que el conjunto cordobés recibirá a Belgrano, el jueves 12 a partir de las 19:15.