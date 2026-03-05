Faustino Oro quedó a un paso de meterse en la historia grande del ajedrez

Rusia. El prodigio argentino Faustino Oro, de 12 años, hoy ayer una jornada inolvidable en el 21° Open Internacional Aeroflot de Ajedrez, que se lleva a cabo en los salones del Hotel The Carlton, en la ciudad de Moscú. Obligado a ganar las dos partidas que disputó en el día, el niño nacido en el barrio porteño de San Cristóbal, y que reside junto a sus padres en Badalona, jugó su mejor ajedrez en esta competencia y venció de manera brillante a sus dos rivales.

Pero, más allá de su gran labor, a una rueda del final de la prueba, se ubica entre los mejores 22 jugadores (arrancó preclasificado N°35), con 5,5 puntos, y a una unidad y media del líder, el subcampeón mundial, el ruso Ian Nepomniachtchi. El objetivo de Fausti -como lo llaman sus familiares y amigos- no era la lucha por la vanguardia. El niño y su familia (su papá Alejandro y su mamá Romina) llegaron hasta Moscú para cumplir con el último requisito exigido por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, según el acrónimo francés) para obtener la tercera y definitiva norma de gran maestro.

Salvo la imprevista derrota en la 6ª rueda, hasta ese momento el niño venía cumpliendo con éxito los requisitos, pero el traspié le complicó el panorama. Lo obligaba a ganar las últimas tres partidas, pero además con un agregado: que sus rivales fueran fuertes jugadores según el ranking.

Por eso ayer, en la doble jornada, con la cautela habitual de sus últimas partidas, pero con mayor convicción para la búsqueda de la victoria jugó dos preciosas partidas, y con gran nivel de juego. En el primer turno, en la séptima, venció al indio Mandar Lad (Elo 2334) al cabo de 41 jugadas de un Gambito de Dama Rechazado y dos horas y media de juego. Su rival inclinó su rey ante una desesperada posición en la que el niño amenazaba ejecutar un jaque mate en los siguientes dos movimientos.

Entonado, y tras un breve descanso, Faustino se presentó a darlo todo en la octava rueda. El nuevo rival no era para nada sencillo, el azerbaiyano Shiroghlan Talibov, de 19 años y 2431 puntos de Elo -así se denomina el puntaje en el ranking del ajedrez-. Con piezas blancas, el “Messi del Ajedrez” planteó una Apertura Inglesa, y desde el comienzo del juego se apoderó de la iniciativa.

Al promediar la partida, el niño mantenía su leve ventaja, pero su rival, que no tenía o no encontraba contra juego, estaba obligado a defenderse. En esos momentos, el chico, que descubrió el ajedrez en tiempos de pandemia, sacó lo mejor de la “galera” y arrinconó al jugador azerí hasta casi obligarlo al error. En la jugada N° 36, con 15 minutos en el reloj de Talibov y 12 en el de Faustino, el rival se equivocó. Faustino no lo perdonó y jugó como un ajedrecista avezado, aunque hace menos de seis años que su papá le enseñó los primeros rudimentos del juego.

Quince jugadas después, el pequeño Fausti, tras un brillante sacrificio de calidad (entregó una torre por un alfil de su rival), coronó un peón en dama y automáticamente el maestro azerbaiyano se rindió.

Hoy, en la último ronda, Faustino enfrentará a una de las grandes estrellas juveniles del ajedrez ruso, Aleksey Grebnev: campeón mundial Sub 18 (en 2023), campeón juvenil asiático (en 2024) y ganador del Open de Dubai (en 2025). Si gana, habrá superado el récord mundial de ser el más joven ajedrecista en conseguir el título de gran maestro.

El récord en precocidad está en poder del joven norteamericano (de padres indios) Abhimanyu Mishra (nacido el 5/2/2009) quien logró la marca el 30/06/2021, a los 12 años, 4 meses y 25 días. Si el pequeño Fausti (nacido el 14/10/2013) consigue la hazaña hoy, habrá establecido una nueva plusmarca mundial, a los 12 años, 4 meses y 19 días.