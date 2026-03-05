Valle Hermoso: diagraman el operativo de seguridad para el Tour de France

Valle Hermoso. Ayer se llevó a cabo una reunión de protocolos de seguridad para el L’Etape del Tour de France que pasará por Valle Hermoso el domingo 22 de marzo.

Autoridades municipales, miembros de la organización del evento y fuerzas de seguridad participaron en la diagramación del operativo.

“Trabajamos con el objetivo de aprovechar esta oportunidad de posicionar a nuestra localidad a nivel mundial”, señalaron desde el municipio.