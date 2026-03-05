Vuelve el Rally Cordobés

Por Santiago Carreño

Con una espera de dos meses sin actividad, el próximo fin de semana las montañas cordobesas volverán a disfrutar del sonido de los autos del Rally Provincial.

El presente torneo se compone de nueve fechas, siete de coeficiente 1 y dos de coeficiente 2.

Como ocurrió en los últimos años, los caminos de Calamuchita servirán de apertura para el comienzo del 41º torneo cordobés, utilizando los clásicos terrenos que vieron muchos años el tránsito de los mejores autos y pilotos de esta especialidad.

La actividad comenzará el próximo sábado, con un tramo especial de 10 Km que une el Balneario La Olla con la ruta s328, un sector muy trabado, con vado al comienzo y buen piso, continuará con la largada oficial a la hora 20:00 desde la rampa en la Ciudad anfitriona.

El domingo se completará el programa con tres pruebas muy conocidas, santa Rosa-san Agustín; Las Bajadas-Villa del Dique y Santa Rosa-Santa Mónica, las que repetirán en una segunda oportunidad.