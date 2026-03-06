País. Ayer comenzó el paro del fútbol argentino, que se extenderá todo el fin de semana (en repudio a la denuncia de ARCA por presunta evasión impositiva), más allá de que algunos directivos pretendían que se levante. De esta forma, no habrá competencia este fin de semana: los duelos aplazados ya fueron reprogramados para el fin de semana del domingo 3 de mayo, justo antes del inicio de los Playoffs. A su vez, informaron el cronograma de las instancias finales del Apertura.

El pasado 23 de febrero, los directivos resolvieron suspender toda la actividad deportiva entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo: abarca la fecha 9 del Apertura de la Liga Profesional y todas las categorías, incluso las formativas. Esta medida fue en respuesta a la acusación por evasión impositiva contra la Asociación y algunos de sus dirigentes más importantes. Puertas adentro, lo consideraron un ataque del Gobierno de Javier Milei.

A su vez, la Liga Profesional informó la agenda de las instancias finales del Torneo Apertura. La fecha 9 -reprogramada- será la última antes de los Playoffs. Los duelos de octavos de final se jugarán el fin de semana del domingo 10 de mayo, los cuartos entre semana (del miércoles 13/5), las semifinales el fin de semana del domingo 17, y la final el domingo 24 de mayo (aún con sede a confirmar).

Los partidos postergados

Jueves 5 de marzo

19.00 Gimnasia (M) – Defensa y Justicia

Viernes 6 de marzo

17.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)

17.00 Platense – Estudiantes (Zona A)

19.45 Vélez – Newell’s (Zona A)22.00 Unión – Talleres (Zona A)

22.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)

Sábado 7 de marzo

17.00 Aldosivi – Independiente Rivadavia (Zona B)

17.00 Estudiantes (RC) – Instituto (Interzonal)

19.15 San Lorenzo – Independiente (Zona A)

21.30 Racing – Huracán (Zona B)

21.30 Belgrano – Sarmiento (Zona B)

Domingo 8 de marzo

17.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)

17.00 Lanús – Deportivo Riestra (Zona B)

19.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)

21.15 River – Atlético Tucumán (Zona B)