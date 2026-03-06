Intenso fin de semana para el básquet del Club de Pesca

Villa Carlos Paz. El básquet del Club de Pesca de Villa Carlos Paz se prepara para vivir un fin de semana cargado de actividad con el inicio del Torneo Apertura Asociativo A1 y la Liga Provincial Formativas, competencias que pondrán en acción a varias categorías entre viernes y domingo.

La agenda comenzará hoy, cuando el equipo visite a Pilar Sport Club en el Estadio Pilar, en el marco de la primera fecha del Torneo Apertura Asociativo A1. En esa jornada se disputarán los encuentros de U17 a las 20:30 y Primera División a las 22:15.

La actividad continuará mañana, esta vez en el Estadio Zisman-Germanetto, donde el Club de Pesca será local nuevamente frente a Pilar Sport Club. La programación incluye los partidos de U13 (15:30), U15 (17:30) y U21 (19:30), mientras que el minibásquet no tendrá actividad.

El cierre del fin de semana será el domingo, también en el Estadio Zisman-Germanetto, cuando Pesca reciba a Bochas Sport Club por la primera fecha de la Liga Provincial Formativas. Los encuentros se jugarán en las categorías U17 (11:00), U15 (13:30) y U21 (16:00).

Ligas Provinciales Formativas

Además, el domingo el Club de Pesca será anfitrión del acto inaugural de las Ligas Provinciales Formativas, organizado por la Federación de Básquetbol de la Provincia de Córdoba. La designación del escenario se da como reconocimiento a Bochas Sport Club, vigente campeón provincial en las categorías U17 y U21.

De esta manera, el club se prepara para tres jornadas consecutivas de básquet, con protagonismo tanto en el plano asociativo como provincial.