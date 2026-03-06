River Plate no participará de las reuniones de Comité Ejecutivo de la AFA

Buenos Aires. River Plate lanzó un comunicado mediante el que confirmó que no seguirá participando de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino. La postura, según detalló el Millonario, fue tomada al considerar que los mecanismos en los cónclaves no han sido “claros y previsibles”.

“Por este motivo -y hasta tanto no se corrijan los mecanismos antes mencionados- el Club ha decidido no participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino”, subraya el final del comunicado.

En el comienzo del escrito, la entidad remarcó su vínculo con la AFA, aunque destacó que desde 2013 supo plantear de manera pública y privada la mirada de la dirigencia del club respecto del horizonte del fútbol argentino. Por ejemplo, “la necesidad de consolidar una competencia profesional con un torneo de 20 equipos, acompañado por una generación de recursos que permita el crecimiento del conjunto de los clubes“.

Luego, hizo hincapié en la transparencia de los procedimientos internos en las reuniones, motivo que significó la gota que rebalsó el vaso y generó la determinación.

“Nuestra institución considera que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles: con los temas incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes. En reiteradas ocasiones, la dinámica de funcionamiento observada no ha reflejado esos mecanismos, resultando en procesos menos claros que aquellos a los que River Plate está acostumbrado en el funcionamiento de su propia Comisión Directiva", criticó la dirigencia de River.