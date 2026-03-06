Se postergó el inicio del Campeonato Cordobés de Rally por las lluvias

Calamuchita. El inicio del Campeonato Cordobés de Rally debió ser postergado debido a las intensas lluvias registradas en las últimas horas en Santa Rosa de Calamuchita, sede prevista para la primera fecha del certamen.

La decisión fue tomada ante las condiciones climáticas adversas y un pronóstico que anticipa más precipitaciones durante el fin de semana, lo que complica la preparación y seguridad de los caminos en el Valle de Calamuchita.

De esta manera, el arranque del torneo del Campeonato Cordobés de Rally se reprogramó para el fin de semana del 13 al 15 de marzo, manteniendo el mismo cronograma de actividades que estaba previsto originalmente.

La postergación repite lo ocurrido el año pasado, cuando también las condiciones meteorológicas obligaron a modificar la fecha de apertura del campeonato en la misma ciudad.

Ahora, pilotos, equipos y organización deberán esperar una semana más para poner en marcha la temporada del rally provincial, una de las competencias más convocantes del automovilismo cordobés.