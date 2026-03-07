Juan Bautista Mahiques: “Estoy a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas”

Buenos Aires. Juan Bautista Mahiques, flamante ministro de Justicia, manifestó públicamente este viernes su deseo de que los clubes de fútbol puedan optar por transformarse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

“Yo estoy a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas”, dejó en claro sin titubeos el funcionario, durante una entrevista con LN+.

A quien hasta hace pocas horas era jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, le gustaría “que cada club elija”.

“Hay una causa judicial que está en trámite. Si mal no recuerdo, la Corte Suprema tiene que resolver por la cautelar que impidió las SAD. ¿Me pregunta a mí? Yo estoy a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas", manifestó.

Asumido en medio del momento más tenso de la relación entre el Gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino, Mahiques completó: “Me gustaría que tengan los clubes la posibilidad, a través de sus socios, de elegir si quieren ser una Sociedad Anónima Deportiva o no. Me parece mal que la AFA les quite esa posibilidad. Cada club debería tener la posibilidad de elegir”.