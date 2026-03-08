Chiqui Tapia visitó Córdoba y se reunió con los dirigentes de Instituto y Belgrano

Córdoba. En medio del paro del fútbol argentino, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, visitó Córdoba ayer para participar del tercer encuentro de dirigentes del interior, que se llevó a cabo en el estadio cubierto de Instituto.

En la previa del evento, Tapia mantuvo una reunión con los presidentes de Instituto y Belgrano, Juan Manuel Cavagliatto y Luis Fabián Artime. Luego compartió en sus redes sociales una fotografía del encuentro junto a los dirigentes cordobeses.

En el encuentro también estuvo presente el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quien junto a Tapia se encuentra bajo la lupa en una causa judicial que investiga una presunta apropiación indebida de aportes por más de $19.353 millones, vinculada a retenciones impositivas y de seguridad social.

El gran ausente en la foto fue el presidente de Talleres, Andrés Fassi. Cabe recordar que, en la previa del partido entre la “T” y San Lorenzo, el dirigente había evitado pronunciarse sobre la medida de fuerza impulsada por la AFA.

“Yo del tema AFA no hablo, ustedes saben lo que opino. Nosotros lo único que pensamos es que el objetivo nuestro es hacer crecer a Talleres y ocuparnos de todo lo que sean objetivos institucionales. El resto son batallas que Talleres ya no da”, había señalado en ese momento.

En el marco del encuentro también se adelantaron cambios en la estructura de competencias del Consejo Federal. Uno de los anuncios más destacados fue la creación de una nueva categoría nacional que comenzará a disputarse en 2027 y llevará el nombre de Torneo Argentino del Interior.

El nuevo certamen se ubicará por debajo del Torneo Federal A y tendría carácter semiprofesional, con un número obligatorio de contratos profesionales para los clubes participantes.