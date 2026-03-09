Bialet Massé. El municipio de Bialet Massé invitó a los vecinos a sentir la adrenalina del desafío, la pasión del ciclismo y la emoción de pedalear en casa: llega L’Étape Argentina Córdoba 2026 del Tour de France.

Una experiencia única que invita a ciclistas a vivir la emoción de una de las competencias más emblemáticas del mundo: El Tour de Francia.

"Porque participar de L’Étape en Córdoba es ser parte de la historia. Si sos de Bialet Massé y querés ser parte de esta experiencia inolvidable, completá el formulario de pre inscripción y podrás ser uno de los seleccionados para vivir esta competencia histórica", invitaron desde el municipio.

Link de formulario de inscripción >>