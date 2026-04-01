La Selección se despidió de Argentina goleando a Zambia

Buenos Aires. La Selección argentina goleó 5-0 a Zambia ayer por la noche en La Bombonera, en su último amistoso ante el público local antes del Mundial 2026.

Con tantos de Julián Álvarez, Lionel Messi, Nicolás Otamendi, Dominic Chanda en contra y Valentín Barco, el equipo cerró la fecha FIFA con pleno de victorias.

El conjunto nacional abrió rápido el marcador. A los tres minutos del primer tiempo, Julián Álvarez recibió dentro del área un pase de Messi, que antes había rozado en Thiago Almada, y definió de primera con un remate bajo y cruzado para el 1-0.

Más allá de la ventaja temprana, el desarrollo tuvo por momentos el mismo tono que el amistoso ante Mauritania: Argentina monopolizó la pelota, manejó el mediocampo y buscó asociaciones, aunque por largos pasajes le costó encontrar profundidad para romper líneas.

La visita recién inquietó a los 40 minutos, cuando Albert Kangwanda armó una buena jugada individual, dejó atrás a Molina y definió por encima del travesaño. La respuesta llegó enseguida y, a los 43, tras una larga secuencia colectiva, Messi jugó una pared con Alexis Mac Allister dentro del área y definió cruzado de zurda para el 2-0.

En el arranque del complemento, una infracción sobre Almada derivó en penal y Nicolás Otamendi, en su despedida de la Selección, lo cambió por gol con un derechazo bajo para el 3-0.

Con el partido totalmente controlado, Emiliano “Dibu” Martínez tuvo su primera intervención a los 10 minutos, mientras que del otro lado Willard Mwanza evitó el cuarto ante un remate de Enzo Fernández.

El 4-0 llegó a los 22 minutos, cuando Dominic Chanda intentó despejar una jugada entre Almada y Messi y terminó empujando la pelota contra su propio arco.

Ya en tiempo de descuento, Valentín “Colo” Barco recibió un gran taco de Nicolás González y selló el 5-0 final.

Así, la Selección argentina cerró la fecha FIFA con dos triunfos, tras el 2-1 sobre Mauritania, y se despidió de su gente a 72 días del inicio del Mundial 2026, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

