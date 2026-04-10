En tierra de los mejores pilotos de Rally, continúa el Campeonato Provincial

Por Santiago Carreño

La ciudad de Villa Dolores en el Departamento San Javie es la sede elegida para la segunda fecha del Campeonato Cordobés de Rally.

Será la 17ª edición, válida por el torneo provincial luego de aquel lejano comienzo en marzo de 1985 con la victoria en los tiempos generales, del local Ernesto Soto navegado por Martín Christie a bordo de un Renault 18, mientras que en clase 2 vencieron Mario y Daniel Stillo con Renault 12 y en clase 1 Osvaldo Damilano y Víctor Machuca con Fiat 128. Tiempos de un rally que comenzaba a interesar a un público especial con solo tres categorías.

Para esta oportunidad, se repite el mismo escenario de los últimos años, con los tramos de Ciénaga de Allende y el cruce de Altautina, sumando al especial de Piedra Pintada.

La clase R5 cuenta con diez pilotos inscriptos, entre ellos Germán Hubmann, Santiago Baldo, Juan Carlos Alonso, Gastón Pasten y el boliviano Sebastián Franco, quien en la semana siguiente competirá en Mina Clavero por el torneo sudamericano.

El pronóstico del tiempo no es muy favorable, anunciando lluvias para el día sábado y algunas nubes, pero con sol el día domingo.

Otra novedad es la reducción en el listado de participantes, tal vez debido al alto costo de inscripción ($800.000), sumado a neumáticos y combustibles, más alojamientos y comidas, en un momento de billeteras flacas y pocos sponsors.

Villa Carlos Paz tendrá presencia con cinco binomios, en clase RN4 Oscar y Alma Civalero y Héctor Pfening-Francisco Franchello, ambos con Subaru Impreza.

En clase RC5 lo harán Nicolás Armesto con Gustavo Carciotto y en N3 Daniel Velázquez-Carlos Nóbile y Nicolás Dumont-Carlos Caligaris de muy buen trabajo en Santa Rosa, en los tres casos con Ford Fiesta.



