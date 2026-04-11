Argentina, Bolivia y Paraguay vestirán el Rally de Villa Dolores

Por Santiago Carreño

Con más de setenta equipos inscriptos, se pone en marcha en Villa Dolores la segunda fecha del Rally Cordobés, serán los clásicos caminos que recorrerán una vez más en esta fecha tradicional de la categoría.

El evento de coeficiente 1, comenzará con el tramo sabatino, entre Piedra Pintada y Paso Fátima con 7,07 Km de recorrido, para luego desde las 20:00 hs realizar una largada simbólica desde la rampa instalada en el Teatro Griego.

El día domingo se disputarán tres tramos que repetirán en otra oportunidad, Cura Brochero-Ciénaga de Allende de 13,45 Km; Ciénaga de Allende-Sarmiento el más extenso de 20,22 Km y con piso muy pedregoso en la zona de Altautina y Las Tapias-Paso Fátima de 8,51 Km, sumando 91,43 Km de pruebas cronometradas y 274,49 de recorrido total.

Esta prueba contará con pilotos extranjeros, como el boliviano Sebastián Franco con Citroën C3 y el paraguayo Augusto Bestard navegado por “Pepe” Díaz (Carlos Paz) con Toyota Yaris GR ambos equipos de la división R5.



En la clase Maxi Rally, la lucha estará centrada entre el joven de Tierra del Fuego Santino Rossi y el riojano Valentín Folledo y Elder Tasca, mientras que en la clase RC5 los Peugeot 208 del campeón Mauro Cravero y Juan Manuel Paisa, se enfrentan a otro “león” del local Pablo Curletto, por su parte Nicolás Armesto lo hará con un Ford Fiesta, al igual que Daniel Velázquez y Nicolás Dumont pero en N3.