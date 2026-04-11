Argentina venció 1-0 a Chile por la Liga de Naciones femenina

Chile. La selección argentina femenina sumó un nuevo triunfo en la Liga de Naciones y comparte la cima de la clasificación hacia el Mundial 2027 con Colombia, que le ganó 2-1 a Venezuela. En un partido disputado en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, el conjunto dirigido por Germán Portanova venció como visitante 1 a 0 a Chile y consiguió una ventaja clave para mantener sus aspiraciones en la zona alta de la tabla.

El único tanto del encuentro llegó gracias a Florencia Bonsegundo, quien transformó un penal en gol con un remate certero al ángulo derecho a los 40 minutos de juego. La futbolista, que actualmente milita en el Sporting de Lisboa, volvió a demostrar por qué es una de las jugadoras indiscutidas de la Albiceleste. La acción se sancionó tras una revisión del VAR: la árbitra detectó una mano en el área chilena tras ver la acción en el monitor y cobró la pena máxima.

La victoria permite que la selección argentina se suba a la cima de la tabla con 10 puntos, igualado con Colombia, y por encima de Venezuela (8) y Chile (7). Estas posiciones resultan determinantes, ya que el formato de la competencia otorga dos cupos directos al Mundial 2027 de Brasil y dos lugares adicionales para disputar el repechaje internacional, que repartirá tres plazas adicionales.

La competencia se disputa bajo un sistema de todos contra todos, en el que cada selección jugará ocho partidos, cuatro de local y cuatro de visitante, descansando una fecha por jornada. Brasil no participa porque ya está clasificado de manera automática por ser sede de la Copa del Mundo.

En el resto de los resultados de la fecha, Perú venció 2-1 a Uruguay y Paraguay superó 2-0 a Ecuador. Próximamente, Argentina enfrentará a Venezuela en Cabudare el 14 de abril y cerrará la triple jornada en condición de local ante Colombia el 18 de abril en el Estadio Ciudad de Lanús.

