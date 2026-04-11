Con uno menos, Belgrano se llevó tres importantes puntos ante Aldosivi

llevCórdoba. Belgrano se hizo fuerte ayer en Córdoba y venció 1-0 a Aldosivi, con gol de Lucas Zelarayán, por la fecha 14 del Torneo Apertura. Con este resultado, el elenco de Ricardo Zielinski alcanzó el cuarto puesto en la tabla de la Zona B, con 22 puntos, a 4 del puntero Independiente Rivadavia. El visitante, por su parte, cayó al décimocuarto lugar con 6 unidades y todavía no conoce la victoria en el torneo.

El único tanto del juego llegó a los 28 minutos del primer tiempo, tras una definición del Chino en la puerta del área chica. El elenco marplatense lo peleó hasta el final y, es más, tuvo una acción donde estrelló dos remates en el palo. El local, a partir de los 5 del segundo tiempo, jugó con un hombre menos debido a la expulsión por exceso verbal de Emiliano Rigoni.