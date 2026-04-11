Instituto visita a Riestra buscando subir en la tabla

Buenos Aires. Deportivo Riestra e Instituto se enfrentarán hoy desde las 15:00, en el Estadio Guillermo Laza por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. El Malevo, que todavía no ganó en el campeonato, viene de hacer su histórico debut en la Copa Sudamericana y el próximo martes visitará a Gremio en el Arena do Grêmio. El encuentro será televisado por TNT Sports.

El Malevo es uno de los peores equipos del campeonato y los números así lo demuestran: en las 12 fechas disputadas no ganó ningún partido, empató siete y perdió cinco. La última derrota por 2-0 contra Unión desencadenó en la salida de Gustavo Benítez como entrenador, pero rápidamente Guillermo Duró asumió como su reemplazante.

Por su parte, Instituto consiguió cierta estabilidad desde la llegada de Diego Flores al banco de suplentes y ganó cinco de los nueve partidos que dirigió. La fecha pasada se impuso 2-0 ante Defensa y Justicia y le sacó el invicto en el Apertura, y el fin de semana pasado se metió en 16avos de final de la Copa Argentina tras derrotar 2-0 a Atlanta.

Con 14 puntos, la Gloria marcha 11° en la Zona A y está a tres puntos de la clasificación a playoffs, por lo que deberá aprovechar que Riestra tiene la mente puesta en la Sudamericana para meterse de lleno en la pelea por un lugar en los octavos de final.