El boliviano Sebastián Franco se impone en el rally de Villa Dolores

Por Santiago Carreño

Como estaba previsto de acuerdo a lo anunciado por el Servicio Meteorológico, la Ciudad de Villa Dolores se presentó con cielo nublado y amenazante de lluvia para el inicio de la segunda fecha del Rally Cordobés, que no contaba con la participación del piloto paraguayo Augusto Bestard por no llegar a tiempo su Toyota Yaris Gr.

A la hora indicada, se puso en marcha la primera prueba especial uniendo Piedra Pintada con Paso Fátima, se largó con orden invertido, siendo Matías Prado de la clase N2 el primero en partir seguido de Nicolás Dumont y Gabriel Arnejo.

Cumplidos los 7,07 Km, era el de Carlos Paz Nicolás Dumont el más veloz marcando 4m58.7s, seguido de Matías Prado a 20.4s y Daniel Velázquez a 35.7s. cuando el piso se ponía pesado por la lluvia que comenzaba a complicar el tránsito de los autos.

Con 11 autos arribados, la prueba se detuvo por el ingreso de una ambulancia, a causa de una piedra que golpeó a un fotógrafo oficial de la organización.

Después de una hora, se reanudó la competencia cuando la lluvia se mostraba más intensa, pero no impidió completar el paso de todos los participantes.

El piloto boliviano Sebastían Franco marcó el mejor tiempo con el Citroën C3 de R5 y sorpresivamente Nicolás Dumont quedaba como escolta y adelante en la N3.

El riojano Valentín Folledo lideraba la clase Maxi Rally superando a Santino Rossi por 3.4s, mientras en RC5 el local Pablo Curletto se acomodaba al frente de la división con el campeón Mauro Cravero como escolta a 20.3s, Enrique Micolini en N1; Matías Padro en N2; Nicolás Dumont en N3; Carlos D´Angelo en RC6; Felipe Schroeder en RN4 y Andrés Paredes único participante de RC3, mandaban en cada categoría.

La prueba se completa el día domingo con tres tramos que repiten en una segunda pasada, Cura Brochero-Ciénaga de Allende; Ciénaga de Allende-Sarmiento y Las Tapias-Paso Fátima.

Clasificación General

1) Franco-Hurtado Citroën C3 R5 4m55.7s

2) Dumont-Caligaris Ford Fiesta N3 a 3.0s

3) Pasten-Ramos Skoda Fabia R5 a 3.9s

4) Hubmann-Arrieta Skoda Fabia R5 a 5.4s

5) Baldo-García Hyundai i20 R5 a 17.9s

6) Folledo-De la Vega Renault Clio MR a 22.0s

7) Prado-Franget VW Gol N2 a 23.4s

8) Saillen-Díaz Hyundai i20 R5 a 24.7s

9) Rossi-Baucedo VW Polo MR a 25.4s

10) Micelli-Daparte Skoda Fabia R5 a 25.8s

Clasificación por clases

Clase R5: 1) Sebastián Franco; 2) Gastón Pastén a 3.9s; 3) Germán Hubmann a 5.4s

Clase Maxi Rally: 1) Valentín Folledo; 2) Santino Rossi a 3.4s; 3) Elder Tasca a 28.8s

Clase RN4: 1) Felipe Schroeder; 2) Esteban Barbero a 15.2s; 3) Sebastián Asis a 46.6s

Clase RC3: 1) Andrés Paredes

Clase RC5: 1) Pablo Curletto; 2) Mauro Cravero a 20.3s; 3) Nicolás Armesto a 27.2s

Clase RC6: 1) Carlos D´Angelo; 2) Renato Marchetto a 13.8s; 3) Tomás Perotti a 17.8s

Clase N1: 1) Enrique Micolini; 2) Pablo Eli a 1.5s; 3) Pablo Destéfanis a 6.9s

Clase N2: 1) Matías Prado; 2) Gabriel Arnejo a 4.6s; 3) Federico Vega a 26.3s

Clase N3: 1) Nicolás Dumont; 2) Daniel Velázquez a 35.7s; 3) Gastón Rossi a 38.2s

Los pilotos de Villa Carlos Paz

Cinco binomios representan a Villa Carlos Paz, en RN4, Civalero-Civalero ocupan el cuarto lugar a 54.1s y Pfening-Franchello octavos a 2m02.8s.

En RC5, Armesto-Carciotto se ubican terceros a 27.2s, mientras en N3, dominan Dumont-Caligaris, escoltados por Velázquez-Nóbile a 35.7s

