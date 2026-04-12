Estudiantes no levanta: perdió con Barracas y quedó muy complicado

Río Cuarto. En la continuidad de la fecha 14 del torneo Apertura de la Liga Profesional, Estudiantes de Río Cuarto cayó de local por 2 a 1 con Barracas Central y quedó en la última posición de su zona, muy complicado con el descenso.

El marcador se abrió con un golazo de Damián Martínez y un cabezazo de Norberto Briasco estiró la ventaja para el Guapo, que trepó hasta la sexta posición del Grupo B. Facundo Cobos descontó para el local, que está último con solamente cinco unidades.

El Guapo sacó ventaja durante el primer tiempo con una formación alternativa. Damián Martínez anotó el primer gol a los 30 minutos.

Luego, Norberto Briasco de cabeza amplió la diferencia a los 38 minutos.

El León descontó antes del entretiempo. Facundo Cobos marcó el único tanto del equipo cordobés a los 42 minutos.

Cuando el partido se moría, Alanís y Bajamich estrellaron dos remates en el palo y el Guapo se salvó de milagro. Insólita situación en el sur cordobés.

El conjunto de Río Cuarto acumula seis derrotas en sus últimos siete partidos. Estudiantes suma cinco puntos sobre 39 posibles en la Zona B.

El equipo registra una victoria, dos empates y diez caídas en el certamen. El León ocupa el último puesto de la tabla de posiciones y permanece en zona de descenso.